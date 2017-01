Milan, i cinesi incoraggiano la squadra

MILANO, 30 GEN - "I grandi campioni non si perdono mai d'animo". Questo il messaggio di incoraggiamento di Sino-Europe Sports, capofila della cordata cinese in procinto di completare l'acquisto del Milan, indirizzato in particolare a quattro giocatori rossoneri: Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli - al centro delle critiche per alcuni errori commessi in campo - Giacomo Bonaventura e Mattia De Sciglio, che ieri a Udine si sono infortunati. "I grandi campioni non si perdono mai d'animo. Donnarumma, Bonaventura, Locatelli, De Sciglio, continuate a lottare", è il tweet pubblicato da Community, l'advisor che segue la comunicazione del gruppo cinese.