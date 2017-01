C.Italia, Inter favorita contro la Lazio

ROMA, 30 GEN - Nove vittorie consecutive fra campionato e coppe, la zona Champions ormai in vista e, domani, la possibilità di proseguire il cammino in Coppa Italia: sulla strada delle semifinali l'Inter di Pioli trova una Lazio che deve riassorbire in fretta il ko interno con il Chievo. Visto il momento, il pronostico dei quotisti Snai non può che essere sbilanciato sul segno «1», offerto a 2,05. Le chance biancocelesti si situano a 3,60, mentre un pareggio al 90', che condurrebbe ai supplementari, è in lavagna a 3,50. A legittimare le quote concorre il rendimento interno dell'Inter, che sul prato di San Siro ha vinto le ultime dieci partite giocate. Mercoledì tocca alla Roma che ospita il Cesena. Il livello tecnico dei giallorossi e la differenza di categoria consigliano quote sbilanciatissime: segno «1» a 1,17, il «2» vale 16 volte la scommessa. Per il Cesena sarebbe un prodigio anche il pari al 90', offerto a 7,50.