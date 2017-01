Samp, Silvestre rinnova fino al 2019

GENOVA, 30 GEN - Il difensore argentino della Sampdoria Mathias Silvestre ha rinnovato con il club blucerchiato fino al 2019. Il contratto era in scadenza a giugno. Qualche settimana fa sembrava che il giocatore, arrivato dal Milan a fine agosto 2014, dovesse andare via poi è stata trovata l'intesa. La Sampdoria ha raggiunto anche l'accordo con i croati dell'Hajduk Spalato per l'acquisto del difensore Lorenco Simic, classe 1996: il suo cartellino è costato quasi un milione e mezzo di euro.