C.Italia: Lazio,Inzaghi chiede l'impresa

ROMA, 30 GEN - "Dovremo essere compatti e uniti, perché per vincere a San Siro servirà un'impresa. I nerazzurri sono una squadra che sta molto bene e che sta raccogliendo punti. Voglio vedere lo stesso impegno visto col Chievo ma più cattiveria". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di San Siro contro l'Inter, quarti di Coppa Italia. "Abbiamo bisogno di tutti, chi gioca e chi non gioca", spiega il tecnico anticipando di aver convocato anche Keita, di ritorno dopo l'eliminazione del Senegal dalla Coppa d'Africa. Una vittoria al Meazza vedrebbe con molte probabilità un derby in semifinale con la Roma, che mercoledì affronterà in casa il Cesena: "Al di la dell'avversario la semifinale è un nostro obiettivo", chiarisce il tecnico che resta scettico su possibili nuovi acquisti. Tutto bene per Biglia, dopo le tensioni di sabato con un tifoso: "Ha reagito da capitano, lui è un esempio per tutti", ha concluso Inzaghi.