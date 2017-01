Corvino, Bernardeschi?Difendiamo risorse

FIRENZE, 30 GEN - "Il futuro di Bernardeschi? La nostra proprietà non mette la scritta 'vendesi' a nessuno, noi difendiamo sempre le nostre risorse". Così il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino a margine della presentazione di Riccardo Saponara. Il dirigente viola ha poi ribadito che il mercato in entrata della Fiorentina è concluso, mentre ci sarà qualche operazione in uscita, una di queste riguarderà il giovane difensore Diks, destinato ad andare in prestito al Vitesse. Mentre il centrocampista Badelj, accostato più volte a Milan e Roma, dovrebbe restare: "Anche perché nessuno finora è mai venuto a chiedercelo".