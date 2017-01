Pato dal Villarreal al Tianjin Quanjian

ROMA, 30 GEN - L'ex milanista Alexandre Pato è un giocatore del Tianjin Quanjian. Lo ha ufficializzato oggi il club cinese, precisando che per l'acquisto dal Villarreal, con cui il brasiliano aveva un contratto fino al giugno 2020, verserà 18 milioni di euro. La società spagnola realizza quindi un'ottima plusvalenza, visto che, appena sei mesi fa, aveva preso Pato dal Corinthians per 3 milioni. Non è stato reso noto l'ammontare dell'ingaggio del calciatore. Pato sarà uno dei tre stranieri extra-asiatici della squadra allenata da Fabio Cannavaro, che dopo l'esonero di Wanderley Luxemburgo ha preso la guida del Tianjin portandolo fino alla promozione nella massima serie. Gli altri due stranieri sono il brasiliano Geuvanio e il belga Axel Witsel, soffiato ad inizio mese alla Juventus. Ha invece rescisso il contratto Luis Fabiano, del quale Pato prenderà il posto visto che 'O Fabuloso' vuole tornare in Brasile.