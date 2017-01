Coppa Italia, Inter-Lazio a Guida

ROMA, 30 GEN - Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro di Inter-Lazio, terzo quarto di finale di Coppa Italia che si giocherà domani sera a S.Siro con inizio alle 20.45. Guida sarà coadiuvato da Meli e Cariolato, quarto uomo Celi. Per Roma-Cesena, quarto ed ultimo quarto di finale in programma mercoledi 1 febbraio all'Olimpico sempre con inizio alle 20,45, è stato designato Fabio Maresca di Napoli (Fiorito-Longo/Calvarese). Già qualificate per le semifinali Juventus e Napoli.