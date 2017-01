Coppa d'Africa, Egitto in semifinale

ROMA, 29 GEN - Si è deciso al 42' della ripresa, quando i supplementari erano alle porte, il quarto di finale tra Egitto e Marocco della Coppa d'Africa in corso in Gabon. Il gol di Kahraba che, entrato dalla panchina, ha risolto una mischia nell'area piccola marocchina, ha portato l'Egitto in semifinale, dove affronterà il Burkina Faso a Libreville.