Liga: Barca, solo 1-1 col Betis Siviglia

ROMA, 29 GEN - Un'altra chance sprecata per il Barcellona che a Siviglia, contro il Betis nel 20mo turno di Liga, rischia addirittura il ko: la salva Suarez con un gol al 90' che pareggia il vantaggio dei padroni di casa di Alegria (30' st). In classifica i catalani agganciano il Siviglia al secondo posto con 42 punti, uno in meno del Real Madrid capolista. Gli azulgrana hanno però giocato un match in più degli andalusi e due in più delle 'merengues'. Il punto conquistato serve ai catalani per raggiungere in classifica a 42 punti il Siviglia, sconfitto 3-1 in casa dell'Espanyol. Il Real (43 punti) gioca nel posticipo contro la Real Sociedad e deve ancora recuperare il match contro il Valencia: potenzialmente può scappare a +7 in classifica.