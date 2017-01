Coppa d'Africa: Ghana in semifinale

ROMA, 29 GEN - Il Ghana ha vinto 2-1 il quarto di finale giocato contro il Congo in Coppa d'Africa ed in semifinale affronterà il Camerun (2 febbraio). Tutte nella ripresa le reti, con il Ghana in vantaggio grazie alla rete di Jordan Ayew al 18'. Pareggio del Congo cinque minuti dopo con Mpoku e gol decisivo, su rigore al 33', trasformato dal fratello del primo marcatore, André Ayew.