Crotone: Nicola, credo nella salvezza

CROTONE, 29 GEN - "Adesso non dite che gli attaccanti non segnano". Ha il sorriso del vincitore Davide Nicola, allenatore del Crotone. "Abbiamo approcciato la gara come volevo con la lucidità giusta per essere cattivi e non nervosi". Nicola sottolinea la prova del reparto avanzato: "Avevamo tanta qualità in campo e gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro per permettere la riuscita dell'ultimo passaggio". Poi, sollecitato sulla probabile partenza di Palladino, il tecnico del Crotone afferma che "ha fatto una gara splendida tra le linee, un lavoro da rifiniture eccezionale. È importante per la squadra, ma l'abbraccio finale che mi ha dedicato quando è stato sostituito mi fa pensare che vada via. Se sarà così allora bisogna elogiare la sua grande professionalità". Alla salvezza, dice Nicola, "ci credo e non solo perché abbiamo battuto l'Empoli. Lo svantaggio è ancora elevato, il nostro atteggiamento è migliorato. Bisogna fare punti ovunque e con tutti. Dopo martedì finiranno le voci di mercato".