L'Equipe: "Payet torna nel Marsiglia"

PARIGI, 29 GEN - L'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e il West Ham hanno raggiunto l'accordo per il ritorno in Francia di Dimitri Payet, centrocampista offensivo della Nazionale dei 'Bleus'. Lo annuncia L'Equipe. Secondo le informazioni, l'attaccante - che poco più di un anno fa aveva lasciato Marsiglia per giocare in una squadra della Premier League - firmerà oggi pomeriggio, dopo avere superato le visite. Il costo del trasferimento è stato fissato in 30 milioni.