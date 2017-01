Serie A: Lazio-Chievo 0-1

ROMA, 28 GEN - La Lazio domina col Chievo ma non riesce a sfondare e al 90' è beffata da una rete di Inglese in contropiede. Un finale inatteso di una partita a senso unico, che ha visto come protagonista il portiere ospite Sorrentino, bravo a opporsi alle tante conclusioni dei giocatori di Simone Inzaghi. Secondo le statistiche, la Lazio ha fatto ben 28 tiri, senza però riuscire a segnare. Il Chievo, reduce da 4 sconfitte di fila, ha praticamente fatto l'unico affondo in occasione del gol quando, in uno dei rari contropiede dei veneti, Izco ha liberato in area Gobbi e sul suo tocco al centro Inglese di piatto ha battuto Strakosha, capace solo di toccare il pallone senza evitare la rete decisiva. In classifica, la Lazio resta a quota 40 punti, mentre il Chievo sale a quota 28.