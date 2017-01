Chievo, Maran "vincere così è più bello"

ROMA, 28 GEN - "Abbiamo sofferto ma nel modo e con lo spirito giusto. La Lazio ha avuto delle occasioni ma nel finale siamo cresciuti e abbiamo trovato il gol. E' una vittoria importante, venivamo da un periodo negativo e i ragazzi avevano grande voglia di fare punti". Così l'allenatore del Chievo, Rolando Maran, dopo la vittoria sulla Lazio all'Olimpico. "Questa sera contava solamente il risultato e vincere soffrendo come abbiamo fatto è ancora più bello. Giocare in questo modo vuol dire avere grande spirito. La classifica? Non ci fa bene guardarla. Dobbiamo continuare a lavorare, pensando a una gara alla volta".