Coppa Africa, Burkina Faso in semifinale

LIBREVILLE, 28 GEN - Il Burkina Faso si è qualificato per le semifinali della Coppa d'Africa battendo la Tunisia per 2-0 oggi nello 'Stade de l'Amitie' di Libreville. Il match si è risolto nei minuti finali: all'81' gli Stalloni del ct Paulo Duarte sono passati in vantaggio con una punizione magistralmente 'trasformata' da Bance, entrato 5 minuti prima al posto di Bayala. A quel punto i tunisini si sono buttati in avanti alla ricerca del pareggio, e all'85' hanno preso il secondo gol in contropiede con Nakoulma, fuggito via e abile a evitare anche il portiere Mathlouthi che ha tentato l'uscita disperata. In semifinale il Burkina Faso affronterà la vincente della sfida Egitto-Marocco, che si affrontano domani.