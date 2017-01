Roma: ritardata partenza per Genova

FIUMICINO (ROMA), 28 GEN - La caduta di uno dei motociclisti delle forze dell'ordine che era di scorta al pullman della Roma ha causato un lieve ritardo nella partenza della squadra per Genova, prevista alle 18, per la sfida di domani contro la Sampdoria. A quanto si è appreso il motociclista ha perso il controllo del mezzo, cadendo, poco prima che il corteo imboccasse l'uscita per l'autostrada Roma-Fiumicino. Poco dopo l'uomo, che non avrebbe riportato delle ferite gravi, è stato trasferito in ospedale. La squadra giallorossa, capitanata da Luciano Spalletti ha quindi raggiunto l'aeroporto di Fiumicino intorno alle 18:15.