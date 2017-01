Crotone: Nicola "feroci contro l'Empoli"

CROTONE, 28 GEN - "Dobbiamo essere feroci e sereni". E' quello che il tecnico del Crotone, Davide Nicola, chiede alla sua squadra per la gara contro l'Empoli, partita fondamentale per le speranze di permanenza in Serie A della matricola calabrese. I toscani in classifica sono proprio nella posizione sopra il Crotone, quella che garantisce la salvezza, ma hanno un divario ampio di ben 11 punti. "E' una gara importante - dice Nicola - la prima occasione che abbiamo per accorciare il divario con chi ci precede. Per questo non voglio che giochiamo con quel nervosismo che contro il Bologna ci ha impedito di fare punti. Voglio una squadra feroce e serena. Non siamo disperati, ma siamo solo attardati". Domenica il tecnico avrà a disposizione anche il nuovo acquisto, Maxwell Acosty che oggi si è allenato per la prima volta con i rossoblu'.