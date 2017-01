Allegri, Buffon può giocare dopo il 2018

ROMA, 28 GEN - "Non vedo perché Gigi dovrebbe smettere dopo il Mondiale del 2018: se sta bene fisicamente, può andare avanti". Così Massimiliano Allegri nel giorno del 39/o compleanno di Buffon. "Gli ho fatto gli auguri - prosegue l'allenatore della Juventus - e gli ho detto che non ci deve pensare. La forza di Gigi è sempre stata il sentirsi giovane e affrontare tutto con entusiasmo. Questa è la cosa più importante e la deve portare con sé sino a fine carriera". Poi, interpellato su Alvaro Morata e i suoi recenti malumori, Allegri sorride: "Un pensiero a Morata? Un pensierino di Natale, ma ormai è passato... È un giocatore del Real Madrid ed è contento di stare lì: siamo in fase di mercato e quindi non parlo di mercato e di altri giocatori. Sono contento per quello che ha fatto alla Juventus, ma in questo momento è da un'altra parte". Argomento mercato chiuso, dunque, per il tecnico bianconero. "La rosa non ha necessità - assicura - Sono contento di quello che ho a disposizione. Al mercato ci pensa la società".