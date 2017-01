Sousa, dobbiamo avere fame di vittorie

ROMA, 28 GEN - "Non mi bastano le buone prestazioni, dobbiamo avere sempre fame di vittorie". Lo ha detto Paulo Sousa reduce dall'eliminazione di Coppa Italia per mano del Napoli e atteso domani dalla gara interna contro il Genoa. Una gara che i viola, per risalire in classifica, devono assolutamente far propria. "I nostri avversari - ha aggiunto il tecnico viola - stanno vivendo un momento critico: per questo, se abbasseremo l'intensità del nostro gioco, potremo trovare diverse difficoltà". A Firenze, intanto, è presente il patron Andrea Della Valle, per fare il punto sul mercato e stare vicino alla squadra.