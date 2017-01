Milan: Montella, Donnarumma stia sereno

CARNAGO (VARESE), 28 GEN - "Che siano più o meno giuste, le critiche non devono minare la serenità di Donnarumma e Locatelli". Vincenzo Montella difende i suoi due giovani giocatori, finiti soprattutto sui social network sul banco degli imputati per errori commessi nelle ultime due sconfitte del Milan, ed è convinto che il portiere "non sia distratto dalla vicenda del contratto". "Gigi deve stare tranquillo perché sta facendo un ottimo campionato. Non è distratto dal contratto, è sereno. Purtroppo questi giocatori giovani seguono i social e possono restare turbati da certe critiche. Come ho detto ai ragazzi, è un momento importantissimo della loro carriera: devono riuscire ad accettare e assorbire le critiche anche se sono ingiuste ed esagerate".