Juric, per Ocampos Milan e' opportunita'

GENOVA, 28 GEN - "Per Ocampos è una opportunità, sono contento del lavoro che ho svolto con lui, è un giocatore che si sente più forte di quello che è stato fino ad ora". Lo ha detto l'allenatore del Genoa Ivan Juric commentando il probabile trasferimento dell'attaccante Lucas Ocampos al Milan. Le due società sono d'accordo, così il giocatore, si attende il nulla osta del Marsiglia, proprietario del cartellino, che lo ha prestato al Genoa. Il giocatore, che anche oggi si allena con i rossoblù, potrebbe non essere convocato per Firenze. "Faremo qualcosa" ha detto Juric quando gli hanno chiesto chi sostituirà Ocampos. Il nome più caldo resta quello di Raffaele Palladino.