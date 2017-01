Spalletti, non possiamo perdere punti

ROMA, 28 GEN - "Per noi è un momento particolare perché non possiamo lasciare punti per strada: dobbiamo tentare di vincere pure stavolta, anche se avremo davanti un avversario tosto". Così il tecnico della Roma Luciano Spalletti, alla vigilia della trasferta in casa della Sampdoria. "È una gara insidiosa, siamo riusciti a vincere con difficoltà le due sfide in campionato e Coppa Italia sfruttando la nostra maggior qualità, il 'fattore Roma'", aggiunge l'allenatore, prima di soffermarsi sull'ultimo arrivato a Trigoria, Clement Grenier, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche. "Ha avuto un momento di flessione nella sua carriera che un ambiente come Roma può risistemare velocemente - la convinzione di Spalletti - Lo dovremo vedere in pratica, ma nutriamo grande fiducia". Sulla possibilità di lasciar partire Leandro Paredes, invece, il tecnico è chiaro: "Non ho chiesto la sua cessione. Poi, se c'è un'analisi delle dinamiche di mercato e delle volontà del giocatore, questo va chiesto alla società o al giocatore".