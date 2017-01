Delneri, Udinese aggressiva contro Milan

UDINE, 28 GEN - "Aggressività calcistica": è questa la chiave con la quale il tecnico friulano Gigi Delneri si aspetta che la sua Udinese affronti domani il Milan, "una squadra tecnicamente molto brava, che - ha detto in conferenza stampa, a Udine - ha giocatori interessanti giovani e italiani, mi piace molto. Dobbiamo stare attenti alle loro accelerazioni, hanno l'uno contro uno facile". "Per colmare questo gap - ha spiegato nella consueta conferenza stampa della vigilia - dobbiamo avere molta intensità, abbinandola alle cose che sappiamo fare. Domani serve anche attenzione per tutti i 90 minuti. Una gara come quella contro il Milan dà già le motivazioni. Lo stadio sarà pieno".