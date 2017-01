Lega dilettanti: Sibilia presidente

ROMA, 28 GEN - Cosimo Sibilia è stato eletto presidente della Lega nazionale dilettanti. L'assemblea ha espresso con voto palese per alzata di mano una larga preferenza per l'ex presidente del Coni Campania, candidato unico alla successione di Antonio Cosentino, che resta in carica come consigliere federale. Con Sibilia sono stati eletti, tra gli altri, Ermelindo Bacchetta alla carica di vicario e Florio Zanon, Fabio Bresci e Sandro Morgana rispettivamente nei ruoli di vicepresidente delle aree Nord, Centro e Sud. "Ho deciso di compiere il mio primo passo da presidente mercoledì all'Aquila, dove si giocherà il recupero della partita con il Rieti, rinviata a causa della terribile combinazione neve-terremoto abbattutasi su Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche". Per quanto riguarda la presidenza della Figc, le cui elezioni sono in programma il 6 marzo, Sibilia ha detto: "Non per spirito di appartenenza o per la sua provenienza dal mondo dei dilettanti, ma per i risultati conseguiti, credo che Tavecchio meriti di proseguire".