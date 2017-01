Serie B: Frosinone-Brescia 1-0

FROSINONE, 27 GEN - Grazie ad una rete del difensore Ariaudo, al terzo gol stagionale, al 37' del primo tempo, il Frosinone ha superato il Brescia 1-0, tornando alla vittoria dopo due sconfitte. Con questo successo i Ciociari di Marino hanno momentaneamente agganciato in vetta alla classifica il Verona. Il Brescia nel secondo tempo ha attaccato per larghi tratti colpendo due traverse con Bisoli e Bonazzoli. Nei minuti finali due spettacolosi interventi del portiere Bardi, entrambi su conclusioni di Caracciolo, hanno impedito al Brescia di pervenire al pareggio. Nel primo caso su una punizione dal limite e successivamente su un colpo di testa. Nei secondi finali lo stesso Bardi e' stato ammonito dall'arbitro Chiffi, essendo in diffida, saltera' il derby a Latina.