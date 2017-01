Tavecchio'contento operato,mi ricandido'

ROMA, 27 GEN - "Io sono contento del mio lavoro, credo d'aver fatto il mio dovere e mi sembra naturale ripresentare la candidatura alla guida della Figc. Chiunque si può fare avanti, Carlo Tavecchio è felice di giocare la partita". Così il numero uno della Federcalcio, Carlo Tavecchio, ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi in vista dell'Assemblea elettiva in programma il 6 marzo. "Chiederò alla Lega Dilettanti - ha specificato Tavecchio - la realtà da dove provengo, di sostenere la mia candidatura. La Lega di Serie A è sempre stato un mio riferimento. Chiederò poi alle altre componenti, come gli arbitri e le altre leghe, come valutano il lavoro fatto in questi due anni". "Se prevedo altre candidature? In ogni competizione può esserci più di una candidatura, io presento la mia e farò di tutto per ottenere i consensi", ha concluso il presidente uscente, che sulle parole di apprezzamento del presidente del Coni Malagò riguardo al suo operato ha riconosciuto: "Lo apprendo da voi, è lodevole''