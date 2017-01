Juve: Dybala svela mistero esultanza

TORINO, 27 GEN - "Quando lottiamo, a volte indossiamo una maschera da guerrieri per essere più forti, senza perdere il nostro sorriso e la gentilezza!". Paulo Dybala spiega così, con un post su Facebook, il significato della mano sul volto con cui esulta dopo ogni gol. La "#dybalamask" è, svela l'attaccante bianconero, "la maschera di un gladiatore". "Tutti nella vita affrontiamo dei problemi e delle delusioni, per questo ho deciso di festeggiare ogni gol con la mia maschera, la maschera del gladiatore - spiega l'argentino in un video -. Tutti nella vita affrontiamo problemi e dobbiamo affrontarli come guerrieri, anche se siamo sorridenti e felici".