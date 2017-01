'Ricordare per continuare essere uomini'

TORINO, 27 GEN - "Zygmunt Bauman ha scritto che 'è sempre più necessario studiare la lezione dell'Olocausto. È in gioco molto più che il tributo alla memoria di milioni di vittime'". Cita il filosofo polacco di origini ebraiche morto da poche settimane Gianluigi Buffon per celebrare il Giorno della Memoria. "È in gioco il nostro essere uomini nella vita di tutti i giorni - scrive il portiere della Juventus e della Nazionale su Facebook -. È fondamentale ricordare, ricordare di essere uomini".