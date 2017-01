Tavecchio'Ceferin a Roma il 23 febbraio'

ROMA, 27 GEN - "Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, sarà nostro ospite il 23 febbraio, quando incontrerà il Consiglio federale a Roma". Lo ha annunciato il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, al termine della riunione odierna in via Allegri. Il numero uno del calcio italiano ha poi confermato la candidatura del direttore generale Michele Uva come membro dell'Esecutivo Uefa. "Ringrazio tutte le persone che lavorano in Federcalcio per questa opportunità - ha dichiarato Uva - È la gratificazione per i due anni vissuti insieme con un consolidamento della nostra immagine a livello internazionale".