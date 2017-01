Beretta, su diritti tv seguito procedura

ROMA, 27 GEN - "Abbiamo seguito la procedura. Come noto quella delle linee guida è una fase preliminare ed andremo avanti a dialogare". Così il presidente della Lega Serie A, Maurizio Beretta, commentando al termine del consiglio Figc di oggi la decisione dell'Antitrust di bocciare le linee guida per l'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2018-2021.