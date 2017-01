Spagna: CR7 non ha abbandonato spider

MADRID, 27 GEN - Secondo una ricostruzione del quotidiano 'El Pais' sarebbe falsa la notizia pubblicata nei giorni scorsi dalla stampa spagnola sull'abbandono da parte di Cristiano Ronaldo, per un dolore alla mano, della sua Lamborghini Aventador in una località vicino a Madrid. Fonti della polizia sentite dal giornale hanno negato che ci sia stata una richiesta di intervento da parte del calciatore del Real. Secondo la notizia pubblicata da diversi giornali spagnoli la stella madridista avrebbe chiamato la polizia e chiesto l'invio di un'ambulanza, e di un carro attrezzi per riportare l'auto a casa. La notizia, che Ronaldo però finora non ha smentito, sarebbe partita da un sito d'informazione digitale, che aveva ricevuto una foto da una lettrice che diceva di avere visto il calciatore. In realtà l'auto intercettata dalla polizia, dello stesso modello e colore di quella del calciatore portoghese, apparterebbe a un imprenditore locale.