Torino: Castan in gruppo, ha recuperato

TORINO, 27 GEN - Buone notizie dall'infermeria del Torino per Leandro Castan. Il difensore brasiliano, fermo dal 10 gennaio per un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, è tornato in gruppo, come riferisce il sito internet ufficiale della società granata. Difficile, ma non impossibile, il suo impiego domenica contro l'Atalanta, nell'anticipo dell'ora di pranzo.