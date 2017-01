Crotone: preso attaccante Acosty

CROTONE, 27 GEN - Riguarda un rinforzo per l'attacco la prima operazione in entrata messa a segno dell'Fc Crotone nel mercato di gennaio. L'attaccante Maxwell Acosty, 25 anni, ghanese, è ufficialmente un calciatore rossoblù. Il Crotone lo ha acquistato a titolo definitivo dal Latina proponendogli un contratto triennale. Acosty è un'ala destra veloce e possente. Vanta 115 presenza in Serie B con 11 gol e un'esperienza anche in Serie A con Chievo e Fiorentina. Il calciatore raggiungerà immediatamente il resto della squadra. L'accordo è stato stipulato e concluso dal Club manager Raffaele Vrenna, recatosi a Milano per seguire personalmente le trattative di mercato.