Galliani,per Ocampos manca ok Marsiglia

MILANO, 27 GEN - È ancora in stand by la trattativa per il trasferimento in prestito dal Genoa al Milan di Lucas Ocampos, perché si attende il via libera dell'Olympique Marsiglia, proprietario del cartellino dell'attaccante. Lo ha spiegato l'ad rossonero Adriano Galliani. "Il Marsiglia non ha ancora risposto. Tra Milan e Genoa l'accordo c'è, manca l'ok del Marsiglia quindi aspettiamo - ha detto Galliani lasciando Casa Milan -. Dispiace per Niang? E' andato in prestito, vediamo".