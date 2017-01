Cagliari decimato contro il Bologna

CAGLIARI, 27 GEN - Cagliari in emergenza per la sfida in casa di domenica 29 contro il Bologna. E i guai son concentrati tutti tra centrocampo e trequarti. Spia accesa per Farias, stamattina in differenziato per qualche problema muscolare. E, a fargli compagnia, c'era Padoin: anche lui alle prese con il risentimento - sempre ai muscoli - che lo ha tenuto fermo due settimane. Per entrambi disposti accertamenti. Risultato? Rastelli non sa ancora se potrà contare su di loro. E comunque, anche se ce la dovessero fare, non sarebbero al cento per cento. In infermeria - e ne avrà ancora per una ventina di giorni - c'è anche il nuovo arrivato Faragò. La conta degli assenti, sempre senza considerare Ionita, in fase di recupero, si completa con gli squalificati Barella e Joao Pedro. Per il brasiliano la società ha già annunciato ricorso per chiedere lo sconto allo stop di tre giornate. Si fa prima a dire chi è presente. Per la mediana sono a disposizione Tachtsidis, Di Gennaro e Dessena.