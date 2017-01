Snai: con Juve poche chance per Sassuolo

ROMA, 27 GEN - Juventus favorita al Mapei Stadium dove domenica affronterà il Sassuolo. I quotisti Snai offrono il segno "2" a 1,48, contro il 7,00 della vittoria neroverde. Pingue anche il pareggio, a 4,25. Anche la Roma al Ferraris contro la Sampdoria viene indicata vincente: il "2" vola a 1,75, per pareggio e segno "1" si sale a 3,80 e 4,50. Anche la Fiorentina ha ottime possibilità di allungare la serie positiva al Franchi contro il Genoa: i viola sono favoriti a 1,60, il "2" è a 5,75, mentre la "X" vale 3,85. Molto più in bilico la sfida al Friuli, dove il Milan contro l'Udinese è avanti a 2,35, mentre i friulani si giocano a 3,10, poco più in basso del pareggio (3,30). Quote in discesa anche per Lazio e Inter, protagoniste degli anticipi del sabato: i biancocelesti contro il Chievo partono a 1,50, in netto vantaggio sia sulla "X" (4,00), sia sul "2" (7,25). Ancor più agevole, almeno sulla carta, il compito dei nerazzurri (1,20) che a San Siro aspettano il Pescara: il rischio ko è a 14, mentre il pari è a 7,00.