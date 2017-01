Pioli, ora consapevoli nostre qualità

ROMA, 27 GEN - "Ora abbiamo consapevolezza delle nostre qualità, a fine stagione tireremo le somme": lo dice l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli a Premium Sport, alla vigilia della sfida contro il Pescara a San Siro. L'obiettivo dei nerazzurri è conquistare la nona vittoria consecutiva, la settima in campionato. "La squadra - spiega il tecnico - sa bene quello che deve fare per proseguire questo momento: deve affrontare una gara alla volta, esprimendo al meglio il potenziale. Deve dare il massimo per ottenere qualcosa. Lo abbiamo dimostrato anche a Palermo, un campo non semplice". La sua Inter ha ritrovato compattezza. "So che stiamo lavorando tanto e bene - osserva Pioli - Ognuno di noi è focalizzato sul bene della squadra, questa è la caratteristica che ci deve accompagnare tutti i giorni".