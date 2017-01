Calcio: Daspo per 9 ultras Reggiana

REGGIO EMILIA, 27 GEN - Nove tifosi della Reggiana Calcio sono stati colpiti da Daspo dopo la sassaiola contro il pullman dei tifosi del Venezia di domenica scorsa. Altri quattro Daspo sono stati emessi per lo spargimento di venti chiodi sul campo dello stadio cittadino Mirabello del 6 novembre scorso per impedire che si giocasse Sassuolo-Vittorio Veneto femminile. I provvedimenti sono seguiti alle indagini della Digos della polizia di Reggio Emilia dopo i due episodi distinti che hanno visto in azione gli ultras granata. Il lancio di sassi e bottiglie contro uno dei quattro mezzi che trasportavano i tifosi veneti a casa dopo la partita di domenica scorsa, vinta dalla squadra di Inzaghi per 3-0 al Mapei Stadium, ha portato a indagare per danneggiamento e lancio di materiale pericoloso nove persone. Per cinque di queste, subito identificate dopo l'assalto al pullman che fortunatamente ha provocato solo la rottura di un vetro laterale, è scattato il Daspo.