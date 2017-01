"Dirigenti Juve rischiano inibizione"

ROMA, 27 GEN - "L'art.1 bis del Codice di giustizia sportiva non prevede un minimo e un massimo sanzionatorio: tuttavia, in ipotesi di affermazione di responsabilità, allo stato tutta da dimostrare, escludo che il Tribunale federale possa irrogare la sanzione della penalizzazione di punti in classifica per il club bianconero": è il punto di vista dell'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, interpellato dall'Ansa dopo l'inchiesta della Procura di Torino sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in curva. Viceversa, per Grassani (che definisce "possibile" il ricorso al patteggiamento), "appare certamente più probabile che, in sede dibattimentale, la Procura federale possa chiedere l'irrogazione dell'inibizione per le persone fisiche, sempre previa dimostrazione della loro colpevolezza".