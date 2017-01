Malagò, calcio e mafia? Vediamo sviluppi

ROMA, 27 GEN - "Rischio di infiltrazioni mafiose nel calcio? Ho letto, so dire poco: è un tema particolare e non posso aggiungere altro, ma seguiremo gli sviluppi". Il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta così le notizie sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio professionistico. Nel merito indagano la procura di Torino e la commissione Antimafia, la quale ha annunciato di voler ascoltare i vertici di alcuni club, tra cui anche la Juventus per i presunti fatti legati al business del bagarinaggio.