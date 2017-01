Rio: tagliata la luce al Maracanà

ROMA, 27 GEN - Non c'è pace per il Maracanà, il famoso stadio di Rio de Janeiro che ha fatto la storia del calcio e che è stato utilizzato anche l'estate scorsa, durante le Olimpiadi: ridotto in disastrose condizioni di abbandono negli ultimi mesi, ora deve fare i conti anche con il taglio dell'energia elettrica: niente più luci sul terreno di gioco, come deciso dalla compagnia locale Light. Secondo Globonews, la società che gestiva l'impianto non paga le bollette da cinque mesi e avrebbe accumulato un debito di 3 milioni di reais.