Basket:Avellino, Cusin operato

NAPOLI, 26 GEN - L'intervento chirurgico cui si è sottoposto il centro della Sidigas Avellino e della Nazionale Marco Cusin è perfettamente riuscito. Ne dà notizia la società irpina. L'operazione è stata effettuata dal dottor Raffaele Cortina e l'atleta verrà dimesso dalla casa di Cura Santa Maria Teresa di Isola Del Liri nella giornata di domani. Il processo riabilitativo prevede una totale immobilizzazione della mano per un periodo di 20 giorni, seguita da una fase di terapie. Il recupero è stimato in circa 60 giorni. Dal match di Champions di ieri sera è uscito malconcio Joe Ragland. La guardia americana si è sottoposta a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni alla spalla sinistra. L'esame ha evidenziato un'infiammazione con presenza di liquido. Nei prossimi giorni le condizioni del play saranno valutate dallo staff medico, al momento la presenza del giocatore per la sfida di lunedì sera contro Milano è in dubbio.