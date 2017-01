Diritti tv:Agcom chiede modifiche a Lega

ROMA, 26 GEN - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha chiesto alla Lega Calcio di apportare alcune modifiche alle linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi della Serie A e di altre competizioni per le stagioni sportive 2018-2021. Lo comunica l'Agcom in una nota, precisando che la richiesta non incide sull'inquadramento generale delle linee guida. La decisione di rinviare l'approvazione e' messa in relazione anche alla necessità del sì contemporaneo di Agcom e Agcm