Rubinho torna al Genoa "per il gruppo"

GENOVA, 26 GEN - E' stato presentato in casa Genoa il portiere brasiliano Rubinho, che già nel 2006 aveva indossato la maglia del Grifone. "Per me è come tornare a casa - ha detto il portiere brasiliano -. Sono pronto a mettere la mia esperienza a disposizione del gruppo. Juric? era già un allenatore in campo quando giocavamo assieme, adesso ha solo qualche capello bianco in più". Rubinho ha svelato poi la sua ricetta per superare questo momento. "Bisogna solo avere pazienza e lavorare. Dico sempre che dopo la tempesta arriva una bella giornata. Nel calcio c'è sempre la possibilità di fare una bella partita ed è quella che si deve ancora giocare".