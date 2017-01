Asamoah, ora cattivi anche fuori casa

TORINO, 26 GEN - "L'obiettivo per la Coppa Italia? Raggiungere la finale". Parola di Kwadwo Asamoah, grande protagonista dell'ottimo momento bianconero, intervistato da Sky Sport il giorno dopo la vittoria per 2-1 con il Milan, che è valsa il passaggio alle semifinali. "Una bella vittoria quella ottenuta contro il Milan - ha spiegato il centrocampista, reinventato terzino sinistro da Allegri - contro di loro abbiamo perso la Supercoppa, mentre ieri nella partita fondamentale per noi abbiamo vinto". Dopo le fatiche di coppa, testa al prossimo impegno con il Sassuolo: "Se vuoi vincere il campionato devi essere sempre cattivo, anche fuori casa. Il Sassuolo è una squadra forte, ha tanti giocatori giovani, ma noi dobbiamo continuare con cattiveria, portando a casa il risultato".