Buffon sostiene popolazioni Centroitalia

ROMA, 26 GEN - Scatta oggi l'iniziativa benefica del capitano della Nazionale e della Juventus, Gianluigi Buffon, finalizzata a raccogliere fondi per le popolazioni del Centroitalia, messe in ginocchio dal terremoto. Collegandosi a CharityStars, piattaforma specializzata nella raccolta fondi online con personaggi famosi e grandi aziende, da oggi e fino al prossimo 27 febbraio, sarà possibile effettuare donazioni per sostenere la causa e vincere premi. Dalle sue fasce di capitano alle maglie e alle scarpe da gioco autografate. Il partecipante più fortunato potrà coronare il sogno di incontrare Buffon. "Forza ragazzi, basta un piccolo gesto. Un piccolo mattone. Ma mattone dopo mattone, donazione dopo donazione, insieme faremo tanto per aiutare chi è oggi in difficoltà", ha detto il portiere degli azzurri.