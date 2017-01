Pioli, voglio un'Inter cattiva e attenta

ROMA, 26 GEN - "Abbiamo alzato finalmente la testa e vogliamo tenerla alta il più a lungo possibile". L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli, nella conferenza stampa in vista della sfida di sabato contro il Pescara, chiede continuità alla sua squadra. Il tecnico è concentrato sulla sfida di San Siro poiché finora il Pescara, spiega, "ha raccolto meno di quanto meritasse e sarà una partita insidiosa". Poi ci saranno la Lazio in Coppa Italia e la Juventus di nuovo in campionato, allo Stadium. "Fisicamente stiamo bene - assicura Pioli - e la testa è positiva. Negli scontri diretti sarà importante essere consapevoli delle nostre capacità: dovremo essere cattivi e concentrati come una grande squadra".