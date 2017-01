Cagliari: arriva Miangue in prestito

CAGLIARI, 26 GEN - Ora è ufficiale: dall'Inter arriva al Cagliari Senna Miangue, difensore esterno belga di 19 anni. Si trasferisce in Sardegna sino alla fine di questa stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Verrà presentato alle 18 nella Sala stampa del Centro sportivo Asseminello. Belga di origini congolesi, Miangue è nato ad Anversa il 5 febbraio 1997. Alto 1.92, nasce come difensore centrale ma successivamente è stato spostato sulla fascia sinistra. Ha mosso i primi passi della sua carriera nel Beerschot, trasferendosi all'Inter nel 2013. Con la Primavera ha vinto la Viareggio Cup (2015) e una Coppa Italia (2015-16). Ha debuttato in Serie A lo scorso 28 agosto (Inter-Palermo), collezionando con la maglia nerazzurra in questa stagione 5 presenze (3 in campionato e 2 in Europa League). Miangue ha giocato in tutte le nazionali giovanili del suo Paese: dall'Under 15 sino all'Under 21 ha totalizzato sinora 33 apparizioni.