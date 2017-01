Barcellona, serve sfoltire la rosa

ROMA, 26 GEN - E' il club europeo che, negli ultimi anni, ha accumulato più titoli, pagando i salari più alti. Il Barcellona, almeno secondo quanto pubblica l'edizione online di Marca, è una società al top in tutti i sensi, come confermano i rinnovi plurimilionari di Suarez e Neymar. E, anche se gli incontri per il rinnovo del contratto di Leo Messi sono in una fase molto preliminare, l'intenzione del club è quello di trattanere il fuoriclasse argentino in Catalogna, dove è cresciuto. Adesso, però, anche in vista della ristrutturazione del Camp Nou con l'aiuto di qualche sponsor, l'obiettivo è di sfoltire la rosa, cedendo qualche giocatore La prossima estate il Barca valuterà se cedere Aleix Vidal, Mathieu e Arda Turan. Dei tre, il turco è il giocatore più 'appetibile'. Il calcio cinese ha bussato alla sua porta, ma finora l'ex Atletico Madrid si è rifiutato di lasciare l'Europa. Attenzione anche a Rakitic che, con gli arrivi di André Gomes e Denis Suarez, non è considerato essenziale.