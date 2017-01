Cuadrado, il nuovo modulo mi esalta

TORINO, 26 GEN - "Il nuovo modulo esalta le mie qualità: posso essere più offensivo". Tra i protagonisti del 2-1 della Juventus al Milan di Coppa Italia c'è Juan Cuadrado: l'attaccante colombiano, autore di uno splendido assist di tacco per il primo gol di Dybala, analizza la prestazione dei bianconeri, partendo proprio dal suo gesto tecnico. "É la prima volta che faccio un assist del genere - ha spiegato - il merito, però, è di Dybala, che poi ha segnato". Il modulo offensivo di Allegri l'ha rivitalizzato, anche se "indipendentemente dai moduli, dobbiamo dare il massimo e scendere in campo con la determinazione giusta" senza dimenticare "la parte difensiva, su cui il mister insiste tanto". Quella con il Milan non è stata una rivincita, "nel calcio succede di vincere e di perdere", l'obiettivo era "raggiungere la semifinale" con il Napoli: "Prima, però, c'è il Sassuolo - ha concluso il colombiano - quando ci toccherà il Napoli ci penseremo".